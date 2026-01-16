Pétrole : l’Inde préfère, momentanément, l’OPEP à la Russie

Les pays membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ont vu leur part des importations de brut en Inde augmenter en décembre 2025, profitant d’un recul marqué des importations de pétrole russe par le troisième plus grand consommateur mondial d’or noir. Cette évolution ressort des données commerciales récemment publiées, qui montrent une rotation des sources d’approvisionnement des raffineurs indiens vers le Moyen‑Orient, les États‑Unis et l’Amérique du Sud.
Selon ces chiffres, les importations russes d’énergie ont chuté d’environ 22 % en décembre, à 1,38 million de barils par jour, leur plus bas niveau depuis près de deux ans, en raison du renforcement des sanctions occidentales visant à freiner les flux de brut en provenance de Moscou. Dans le même temps, la part de marché de l’OPEP dans la combinaison d’importations de brut de l’Inde a atteint 53,2 %, un plus haut en 11 mois.
Raisons et implications de ce basculement
Cette tendance s’explique notamment par le fait que les raffineurs indiens, confrontés à des pénalités croissantes pour l’achat de pétrole russe sanctionné, ont réduit ou interrompu leurs achats auprès de fournisseurs russes, comme Reliance Industries, qui a mis fin à ses approvisionnements en fin de mois. En conséquence, le brut du Moyen‑Orient, historiquement dominé par l’OPEP, est redevenu une source privilégiée pour l’Inde.
Malgré cette baisse des importations russes, la Russie reste toutefois le premier fournisseur de pétrole de l’Inde, suivie de l’Irak et de l’Arabie saoudite. Les analystes estiment que la diminution des flux russes pourrait être temporaire, liée à des questions de conformité aux sanctions, plutôt qu’à un désengagement stratégique complet de l’Inde vis‑à‑vis de Moscou.